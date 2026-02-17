Бельгия вызвала посла США в связи с обвинениями в антисемитизме

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал в суд посла США в Бельгии Билла Уайта в связи с его комментариями, в которых он обвинил Бельгию в антисемитизме и обрушился с критикой на министра здравоохранения страны.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico.

"Любые предположения о том, что Бельгия является антисемитской страной, являются ложными, оскорбительными и неприемлемыми. Бельгия самым решительным образом осуждает антисемитизм", - написал накануне Превовс в своем аккаунте Х.

"Личные нападки на бельгийского министра и вмешательство в судебные дела нарушают основные дипломатические нормы… Посол немедленно вызван на встречу во вторник", - продолжил Прево.

Отметим, что в понедельник Билл Уайт раскритиковал действия Бельгии в деле в Антверпене, где трое моэлей - еврейских мужчин, совершающих ритуальное обрезание, - были подвергнуты судебному расследованию за якобы проведение процедур без присутствия врача. Он также, по-видимому, оказывал давление на министра здравоохранения Франка Ванденбрука с целью заставить его вмешаться в дело.

"В частности, Бельгии необходимо немедленно прекратить нелепое и антисемитское "преследование" трех еврейских религиозных деятелей (моэлей) в Антверпене!" - написал Уайт.

Затем Уайт обрушился с критикой на Ванденбрука, назвав его "очень грубым" и заявив, что при первой встрече Ванденбрук отказался пожать ему руку или сфотографироваться в его конференц-зале.

"Вы должны принять законное решение, позволяющее еврейским религиозным моэлям исполнять свои обязанности здесь, в Бельгии, - сказал Уайт. - Действуйте СЕЙЧАС! Весь мир наблюдает. Америка рассчитывает на то, что вы поступите правильно. Фрэнк, вы должны сделать это СЕЙЧАС, чтобы это дело закончилось!"

Отметим, что бельгийское законодательство предписывает, чтобы все медицинские процедуры проводились лицензированными врачами, в то время как моэли обычно не имеют лицензии. Около 60 еврейских лидеров написали письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в мае прошлого года, призывая ЕС осудить Бельгию после того, как полиция провела обыски в домах нескольких моэлей в Антверпене.