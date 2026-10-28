Фархад Гаджиев: Молодежный диалог должен перерастать в новые инициативы

Обсуждения с участием молодежи должны перерастать в новые инициативы, поскольку молодое поколение способно влиять на происходящие в мире изменения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев на сессии "Молодежный диалог: влияние в центре внимания" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога.

По его словам, в Азербайджане особое внимание уделяется саморазвитию молодого поколения, для этого создаются различные возможности и необходимые условия.

"Перед молодежью сегодня открываются новые возможности, поскольку мир меняется, а молодые люди способны влиять на эти изменения", - сказал Гаджиев.

Замминистра отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане придается большое значение всестороннему развитию молодежи, ее активному участию во всех сферах и созданию возможностей для реализации своего потенциала.

"Наша цель - воспитать личности, которые будут вносить вклад в будущее страны. Поэтому прежде всего важно сформировать у молодых людей уверенность в собственных силах", - подчеркнул он.