Фархад Гаджиев: Молодежный диалог должен перерастать в новые инициативы
- 28 октября, 2026
- 11:18
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Обсуждения с участием молодежи должны перерастать в новые инициативы, поскольку молодое поколение способно влиять на происходящие в мире изменения.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев на сессии "Молодежный диалог: влияние в центре внимания" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога.
По его словам, в Азербайджане особое внимание уделяется саморазвитию молодого поколения, для этого создаются различные возможности и необходимые условия.
"Перед молодежью сегодня открываются новые возможности, поскольку мир меняется, а молодые люди способны влиять на эти изменения", - сказал Гаджиев.
Замминистра отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане придается большое значение всестороннему развитию молодежи, ее активному участию во всех сферах и созданию возможностей для реализации своего потенциала.
"Наша цель - воспитать личности, которые будут вносить вклад в будущее страны. Поэтому прежде всего важно сформировать у молодых людей уверенность в собственных силах", - подчеркнул он.