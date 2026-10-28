Представитель ООН: В Европе и ЦА женщины тратят на домашние дела в 3,4 раза больше времени, чем мужчины

В Европе и Центральной Азии женщины тратят на домашние дела в 3,4 раза больше времени, чем мужчины.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель регионального директора Регионального офиса Структуры "ООН-женщины" (UN Women) по странам Европы и Центральной Азии Элиса Фернандес Саэнс на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

По ее словам, необходимо установить ограничения в отношении норм, способствующих дискриминации:

"В Европе и Центральной Азии женщины тратят на домашние дела в 3,4 раза больше времени, чем мужчины. Это напрямую влияет на их образование, работу и личную карьеру".

Заместитель регионального директора также отметила, что молодые женщины могут стать успешными предпринимателями в будущем:

"Поэтому поддержка для них крайне важна. Однако, как показывает мировой опыт, мужчины и женщины по-прежнему не обладают равными возможностями".