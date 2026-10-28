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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Представитель ООН: В Европе и ЦА женщины тратят на домашние дела в 3,4 раза больше времени, чем мужчины

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 11:21
    Представитель ООН: В Европе и ЦА женщины тратят на домашние дела в 3,4 раза больше времени, чем мужчины

    В Европе и Центральной Азии женщины тратят на домашние дела в 3,4 раза больше времени, чем мужчины.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель регионального директора Регионального офиса Структуры "ООН-женщины" (UN Women) по странам Европы и Центральной Азии Элиса Фернандес Саэнс на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

    По ее словам, необходимо установить ограничения в отношении норм, способствующих дискриминации:

    "В Европе и Центральной Азии женщины тратят на домашние дела в 3,4 раза больше времени, чем мужчины. Это напрямую влияет на их образование, работу и личную карьеру".

    Заместитель регионального директора также отметила, что молодые женщины могут стать успешными предпринимателями в будущем:

    "Поэтому поддержка для них крайне важна. Однако, как показывает мировой опыт, мужчины и женщины по-прежнему не обладают равными возможностями".

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Гендерное равенство UN Women Организация Объединённых Наций (ООН)
    BMT rəsmisi: Avropa və Mərkəzi Asiyada qadınlar ev işləri ilə kişilərdən 3,4 dəfə çox məşğul olurlar
    Women in Europe, Central Asia spend 3.4 times more time on chores than men, UN official says
    44 filmi
    44 filmi

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