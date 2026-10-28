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    На форуме в Баку предложили создать фонд для поддержки инклюзии

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 11:23
    На форуме в Баку предложили создать фонд для поддержки инклюзии

    Африканская активистка-феминистка, консультант по гендерным вопросам и общественный лидер Анаис Роксана Дагру предложила создать на государственном уровне фонд для поддержки практических инициатив в области инклюзии.

    Как сообщает Report, она выступила с этой инициативой на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    По словам Дагру, средства фонда можно направить на повышение грамотности молодых матерей, девочек с инвалидностью и девочек из отдаленных сел.

    "Кроме того, методики обучения, связанные с искусственным интеллектом, следует включить в школьные программы. Это позволит учащимся с детства постепенно осваивать навыки использования искусственного интеллекта", - отметила она.

    Роксана Дагру VII Всемирный форум межкультурного диалога Защита прав женщин
    Afrikalı fəal dövlət səviyyəsində praktiki inkluzivlik fondunun yaradılmasını təklif edib
    Proposal at Baku Forum seeks to boost inclusion through education
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