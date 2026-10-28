На форуме в Баку предложили создать фонд для поддержки инклюзии

Африканская активистка-феминистка, консультант по гендерным вопросам и общественный лидер Анаис Роксана Дагру предложила создать на государственном уровне фонд для поддержки практических инициатив в области инклюзии.

Как сообщает Report, она выступила с этой инициативой на панельной сессии в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По словам Дагру, средства фонда можно направить на повышение грамотности молодых матерей, девочек с инвалидностью и девочек из отдаленных сел.

"Кроме того, методики обучения, связанные с искусственным интеллектом, следует включить в школьные программы. Это позволит учащимся с детства постепенно осваивать навыки использования искусственного интеллекта", - отметила она.