KİV: ABŞ və Niderlandın veteran "F-16" pilotları Ukrayna səmasını müdafiə edir
- 17 fevral, 2026
- 04:00
Ukrayna səmanı Rusiya raket və dronlarından qorumaq üçün ukraynalı, amerikalı və niderlandlı pilotlardan ibarət "F-16" eskadrilyası yaradıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə kəşfiyyat işi üzrə ixtisaslaşmış Fransanın "Intelligence Online" nəşri məlumat yayıb.
Jurnalistlərin sözlərinə görə, eskadron son həftələrdə yeni "F-16"ları idarə etmək üçün ciddi məxfilik şəraitində yaradılıb. Bölmə daim Rusiya hava hücumlarına məruz qalan Kiyev bölgəsi üzərindəki səmanın qorunmasında əsas rol oynayır.
Komandaya Əfqanıstanda geniş döyüş təcrübəsi olan amerikalı pilotlar daxil olub. Onlardan biri bu yaxınlarda Yaxın Şərqdəki əməliyyatlarda iştirak etmiş, bundan sonra Ukraynanın müdafiəsinə qoşulub.
Niderland, müasir ələ keçirmə taktikaları və yüksək texnologiyalı hava müharibəsi üzrə ixtisaslaşmış, elit Avropa hava döyüş məktəblərində təlim keçmiş pilotları cəlb edib. Nəşrdə Qərb veteranlarının altı ay müddətinə rotasiya ilə müvəqqəti müqavilələr imzaladığı və müddətin uzadılması ehtimalının olduğu qeyd olunub. Onların Ukrayna strukturunda rəsmi rütbələri yoxdur.