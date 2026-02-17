İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    KİV: ABŞ və Niderlandın veteran "F-16" pilotları Ukrayna səmasını müdafiə edir

    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 04:00
    KİV: ABŞ və Niderlandın veteran F-16 pilotları Ukrayna səmasını müdafiə edir

    Ukrayna səmanı Rusiya raket və dronlarından qorumaq üçün ukraynalı, amerikalı və niderlandlı pilotlardan ibarət "F-16" eskadrilyası yaradıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə kəşfiyyat işi üzrə ixtisaslaşmış Fransanın "Intelligence Online" nəşri məlumat yayıb.

    Jurnalistlərin sözlərinə görə, eskadron son həftələrdə yeni "F-16"ları idarə etmək üçün ciddi məxfilik şəraitində yaradılıb. Bölmə daim Rusiya hava hücumlarına məruz qalan Kiyev bölgəsi üzərindəki səmanın qorunmasında əsas rol oynayır.

    Komandaya Əfqanıstanda geniş döyüş təcrübəsi olan amerikalı pilotlar daxil olub. Onlardan biri bu yaxınlarda Yaxın Şərqdəki əməliyyatlarda iştirak etmiş, bundan sonra Ukraynanın müdafiəsinə qoşulub.

    Niderland, müasir ələ keçirmə taktikaları və yüksək texnologiyalı hava müharibəsi üzrə ixtisaslaşmış, elit Avropa hava döyüş məktəblərində təlim keçmiş pilotları cəlb edib. Nəşrdə Qərb veteranlarının altı ay müddətinə rotasiya ilə müvəqqəti müqavilələr imzaladığı və müddətin uzadılması ehtimalının olduğu qeyd olunub. Onların Ukrayna strukturunda rəsmi rütbələri yoxdur.

    ABŞ Niderland Ukrayna
    Пилоты-ветераны США и Нидерландов на F-16 отбивают атаки по Украине

    Son xəbərlər

    04:33

    Orban müxalifəti Aİ ilə gizli əməkdaşlıqda günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:27

    KİV: ABŞ İranla ölkənin mineral ehtiyatlarına çıxışını müzakirə edə bilər

    Digər ölkələr
    04:00

    KİV: ABŞ və Niderlandın veteran "F-16" pilotları Ukrayna səmasını müdafiə edir

    Digər ölkələr
    03:29

    "Okean Ştatı"nda baş verən atışmada şübhəli şəxs daxil olmaqla üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    03:06

    Gürcüstan tarixində ilk dəfə Qış Olimpiya Oyunlarında medal əldə edib

    Digər ölkələr
    02:47

    Kanada dünyanın 40 ölkəsi ilə Trampa qarşı birləşir

    Digər ölkələr
    02:06

    Polşa hökuməti vətəndaşlarını Rusiyanı tərk etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:43

    Nepal həvəskar alpinistlərə Everestə çıxmağı qadağan edəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Litvanın Aİ Şurasına sədrliyi dövründə prioritetləri bəlli olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti