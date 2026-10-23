İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycanla Qırğızıstan arasında cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

    Digər
    • 23 oktyabr, 2026
    • 15:59
    Azərbaycanla Qırğızıstan arasında cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib

    2026-cı il sentyabrın 10-da Astana şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

    Saziş qüvvəyə mindikdən sonra Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi onun müddəalarının həyata keçirilməsini təmin etməlidir.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Qırğız Respublikası Hökumətinə bildiriş göndərəcək.

    İlham Əliyev Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Qırğız Respublikası
    Утверждено соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:12
    İri Şəhərlərin Su Təchizatının yeni icraçı direktoru kollektivə təqdim edilib
    İnfrastruktur
    16:11
    Rumıniya Baş naziri Rusiyanın "Xorev" gəmisinə hücumunu pisləyib
    Digər ölkələr
    16:06
    Foto
    Almaniya səfiri Sumqayıt Sənaye Parkında olub
    Sənaye
    16:04
    PSJ hücum xəttini gücləndirmək üçün İbrahim Mazanı transfer etməyi planlaşdırır
    Futbol
    15:59
    Azərbaycanla Qırğızıstan arasında cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənib
    Digər
    15:54
    Paşinyanın demokratiyadan sui-istifadəsi – imzalanması gecikən sülh sazişi
    Analitika
    15:51
    Rayonlardakı yağıntılı hava şəraiti növbəti 2 gün davam edəcək - Xəbərdarlıq
    Ekologiya
    15:43
    Foto
    Xankəndidə Azərbaycan-BMT yüksək səviyyəli dialoqu keçirilib - Yenilənib
    Xarici siyasət
    15:36
    Foto
    Salyanda avtoqəza olub, ölən və yaralananlar var
    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti