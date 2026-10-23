PSJ hücum xəttini gücləndirmək üçün İbrahim Mazanı transfer etməyi planlaşdırır
Futbol
- 23 oktyabr, 2026
- 16:04
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Fransanın PSJ klubu qış transfer dönəmində hücum xəttini gücləndirməyi planlaşdırır.
"Report" "Goal.com"a istinadən xəbər verir ki, Paris təmsilçisi Xviça Kvaratsxeliyanın çarpaz bağlarının qopması səbəbindən Almaniya təmsilçisi "Bayer 04"ün futbolçusu İbrahim Mazanı heyətinə qatmaq niyyətindədir.
Ölkə çempionunun 20 yaşlı yarımmüdafiəçiyə görə 50 milyon avroluq təklif göndərəcəyi gözlənilir.
Bundesliqa klubu daha əvvəl "Atletiko", "Mançester Siti" və "Arsenal"dan gələn sorğuları rədd edib və oyunçunun müqaviləsinin müddətinin uzadılması üçün danışıqlar aparır.
Xatırladaq ki, İbrahim Maza cari mövsüm 8 oyunda 3 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
16:12
"İri Şəhərlərin Su Təchizatı"nın yeni icraçı direktoru kollektivə təqdim edilibİnfrastruktur
16:11
Rumıniyanın Baş naziri Rusiyanı azərbaycanlıların olduğu gəmiyə hücumunu pisləyibDigər ölkələr
16:06
Foto
Almaniya səfiri Sumqayıt Sənaye Parkında olubSənaye
16:04
PSJ hücum xəttini gücləndirmək üçün İbrahim Mazanı transfer etməyi planlaşdırırFutbol
15:59
Azərbaycanla Qırğızıstan arasında cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əməkdaşlıq Sazişi təsdiqlənibDigər
15:54
Paşinyanın demokratiyadan sui-istifadəsi – imzalanması gecikən sülh sazişiAnalitika
15:51
Rayonlardakı yağıntılı hava şəraiti növbəti 2 gün davam edəcək - XəbərdarlıqEkologiya
15:43
Foto
Xankəndidə Azərbaycan-BMT yüksək səviyyəli dialoqu keçirilib - YenilənibXarici siyasət
15:36
Foto
Salyanda avtoqəza olub, ölən və yaralananlar varHadisə