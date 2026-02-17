Пилоты-ветераны США и Нидерландов на F-16 отбивают атаки по Украине

В Украине создали эскадрилью F-16, в которую вошли украинские, американские и нидерландские пилоты, помогающие защищать небо от российских ракет и дронов.

Как передает Report, об этом пишет специализирующееся на работе с разведданными французское издание Intelligence Online.

По данным журналистов, эскадрилью сформировали в последние недели в строгой секретности для управления новыми F-16. Подразделение играет ключевую роль в защите неба над Киевской областью, которая постоянно подвергается ударам россиян.

В состав вошли американские пилоты с огромным боевым опытом в Афганистане. Один из них недавно участвовал в операциях на Ближнем Востоке, после чего присоединился к защите Украины.

Со стороны Нидерландов привлечены пилоты, обученные в элитных европейских школах воздушного боя, специализирующихся на современных тактиках перехвата и высокотехнологичной войны в воздухе.

Издание уточняет, что западные ветераны подписали временные контракты с ротациями на 6 месяцев с возможным продлением. Они не имеют официальных званий в украинской структуре.