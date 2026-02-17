Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Пилоты-ветераны США и Нидерландов на F-16 отбивают атаки по Украине

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 01:54
    В Украине создали эскадрилью F-16, в которую вошли украинские, американские и нидерландские пилоты, помогающие защищать небо от российских ракет и дронов.

    Как передает Report, об этом пишет специализирующееся на работе с разведданными французское издание Intelligence Online.

    По данным журналистов, эскадрилью сформировали в последние недели в строгой секретности для управления новыми F-16. Подразделение играет ключевую роль в защите неба над Киевской областью, которая постоянно подвергается ударам россиян.

    В состав вошли американские пилоты с огромным боевым опытом в Афганистане. Один из них недавно участвовал в операциях на Ближнем Востоке, после чего присоединился к защите Украины.

    Со стороны Нидерландов привлечены пилоты, обученные в элитных европейских школах воздушного боя, специализирующихся на современных тактиках перехвата и высокотехнологичной войны в воздухе.

    Издание уточняет, что западные ветераны подписали временные контракты с ротациями на 6 месяцев с возможным продлением. Они не имеют официальных званий в украинской структуре.

