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    Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 15:24
    Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edib

    Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov 2026-cı ilin 23 oktyabrında Qaxda, rayonun Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin binasında Qax, Zaqatala və Balakən rayon sakinlərini qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirin qəbul etdiyi rayon sakinlərinin müraciətlərinin əksəriyyəti yerindəcə öz həllini tapıb, bir sıra məsələlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun dərhal zəruri tədbirlərin görülməsi barədə Nazirliyin aidiyyəti strukturlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib.

    Qəbula gələn vətəndaşlar onların müraciətlərinə yerində və operativ yanaşılması üçün yaradılan şəraitə görə ölkə Prezidentinə minnətdarlıq ediblər.

    Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edib
    Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edib
    Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edib
    Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edib
    Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edib

    Vətəndaş qəbulu Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) Kəmaləddin Heydərov
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