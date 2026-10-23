Kəmaləddin Heydərov Qaxda vətəndaşları qəbul edib
Daxili siyasət
- 23 oktyabr, 2026
- 15:24
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Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov 2026-cı ilin 23 oktyabrında Qaxda, rayonun Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin binasında Qax, Zaqatala və Balakən rayon sakinlərini qəbul edib.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, nazirin qəbul etdiyi rayon sakinlərinin müraciətlərinin əksəriyyəti yerindəcə öz həllini tapıb, bir sıra məsələlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun dərhal zəruri tədbirlərin görülməsi barədə Nazirliyin aidiyyəti strukturlarının rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib.
Qəbula gələn vətəndaşlar onların müraciətlərinə yerində və operativ yanaşılması üçün yaradılan şəraitə görə ölkə Prezidentinə minnətdarlıq ediblər.
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