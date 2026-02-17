Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Сборная Грузии завоевала первую медаль в истории зимних Олимпиад

    • 17 февраля, 2026
    • 03:00
    Сборная Грузии завоевала первую медаль в истории зимних Олимпиад

    Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выступающие в соревнованиях спортивных пар, стали серебряными призерами Олимпиады в Италии и принесли сборной Грузии первую медаль в истории зимних Игр.

    Как передает Report, об этом сообщили грузинские СМИ.

    Отмечается, что по сумме короткой и произвольной программ Метелкина и Берулава набрали 221,75 балла. Победителями стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24 балла), установившие мировой рекорд в произвольной программе (158,13). Тройку призеров замкнули представители Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (219,09).

    Метелкиной 20 лет, Берулаве 23 года. Спортсмены являются чемпионами Европы (2026), серебряными (2024) и бронзовыми (2025) призерами турнира. Метелкина родилась во Владимире. За сборную Грузии спортсменка выступает с 2020 года.

    Грузия Зимняя Олимпиада фигурное катание
    Gürcüstan tarixində ilk dəfə Qış Olimpiya Oyunlarında medal əldə edib
