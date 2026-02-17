Сборная Грузии завоевала первую медаль в истории зимних Олимпиад

Фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выступающие в соревнованиях спортивных пар, стали серебряными призерами Олимпиады в Италии и принесли сборной Грузии первую медаль в истории зимних Игр.

Как передает Report, об этом сообщили грузинские СМИ.

Отмечается, что по сумме короткой и произвольной программ Метелкина и Берулава набрали 221,75 балла. Победителями стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара (231,24 балла), установившие мировой рекорд в произвольной программе (158,13). Тройку призеров замкнули представители Германии Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (219,09).

Метелкиной 20 лет, Берулаве 23 года. Спортсмены являются чемпионами Европы (2026), серебряными (2024) и бронзовыми (2025) призерами турнира. Метелкина родилась во Владимире. За сборную Грузии спортсменка выступает с 2020 года.