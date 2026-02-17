Mətbuat Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasındakı danışıqlara buraxılmayacaq
Digər ölkələr
- 17 fevral, 2026
- 00:43
Cenevrədə Rusiya, ABŞ və Ukrayna nümayəndələrinin iştirakı ilə üçtərəfli danışıqlar mətbuat üçün bağlı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsveçrə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatında deyilir.
"KİV nümayəndələri Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasında keçiriləcək üçtərəfli danışıqlara buraxılmayacaq və müzakirələr qapalı qapılar arxasında keçiriləcək", - açıqlamada qeyd olunur.
