    Digər ölkələr
    • 17 fevral, 2026
    • 00:43
    Mətbuat Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasındakı danışıqlara buraxılmayacaq

    Cenevrədə Rusiya, ABŞ və Ukrayna nümayəndələrinin iştirakı ilə üçtərəfli danışıqlar mətbuat üçün bağlı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsveçrə Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) bəyanatında deyilir.

    "KİV nümayəndələri Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasında keçiriləcək üçtərəfli danışıqlara buraxılmayacaq və müzakirələr qapalı qapılar arxasında keçiriləcək", - açıqlamada qeyd olunur.

    İsveçrə XİN Rusiya-Ukrayna Danışıqları ABŞ mətbuata qapalı görüş
    МИД Швейцарии: Переговоры между РФ, Украиной и США пройдут в закрытом режиме

