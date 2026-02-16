МИД Швейцарии: Переговоры между РФ, Украиной и США пройдут в закрытом режиме
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 23:47
Трехсторонние переговоры в Женеве с участием России, США и Украины пройдут в закрытом режиме.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Швейцарии.
"Представители СМИ не допускаются на трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США", - отмечается в сообщении.
