МИД Швейцарии: Переговоры между РФ, Украиной и США пройдут в закрытом режиме

Трехсторонние переговоры в Женеве с участием России, США и Украины пройдут в закрытом режиме.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Швейцарии.

"Представители СМИ не допускаются на трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США", - отмечается в сообщении.