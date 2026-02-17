Sitalçayda başına dəmir parçası düşən kişi ölüb
Hadisə
- 17 fevral, 2026
- 14:33
Xızı rayonunun Sitalçay qəsəbəsində başına dəmir parçası düşən kişi ölüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, başına dəmir parçasının düşməsi nəticəsində ağır xəsarətlər alan şəxs hadisə yerində həyatını itirib.
Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
