    Sitalçayda başına dəmir parçası düşən kişi ölüb

    Hadisə
    • 17 fevral, 2026
    • 14:33
    Xızı rayonunun Sitalçay qəsəbəsində başına dəmir parçası düşən kişi ölüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, başına dəmir parçasının düşməsi nəticəsində ağır xəsarətlər alan şəxs hadisə yerində həyatını itirib.

    Əraziyə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Xızı Sitalçay qəsəbəsi hadisə
    В Ситалчае мужчину убило падение на голову куска металла

