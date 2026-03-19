Abşeronda motosiklet yük avtomobilinə çırpılıb, ölən var
Hadisə
- 19 mart, 2026
- 17:39
Abşeronda motosikletin yük avtomobilinə çırpılmasında nəticəsində bir nəfər ölüb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Xırdalan şəhərində, Heydər Əliyev prospekti ərazisində qeydə alınıb.
Motosiklet idarə edən 1994-cü il təvəllüdlü Hüseynov Ramin Nurəddin oğlu hərəkətdə olarkən yolun kənarında dayanmış yük avtomobilinə çırpılıb.
Qəza nəticəsində motosikletçi aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Abşeron Rayon Prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.
