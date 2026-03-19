В Хырдалане при столкновении мотоцикла и грузовика погиб человек
Происшествия
- 19 марта, 2026
- 17:59
На проспекте Гейдара Алиева в Хырдалане в Абшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает местное бюро Report, водитель мотоцикла Гусейнов Рамин Нуреддин оглу (1994 г.р.) врезался в припаркованный на обочине грузовик.
От полученных травм Р.Гусейнов скончался на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
