    Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunan "Bakı Kuboku" beynəlxalq turniri başlayıb

    Futbol
    • 19 mart, 2026
    • 17:47
    Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunan Bakı Kuboku beynəlxalq turniri başlayıb

    "Neftçi" və Rusiyanın "Dinamo" (Moskva) klubunun birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan futbolunun əfsanəsi, unudulmaz "9 nömrə" Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunmuş "Bakı Kuboku" beynəlxalq turnirinə start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, 2015-ci il təvəllüdlü futbolçular arasında "Palms Sports" Futbol Mərkəzində keçirilən turnirin ilk günündə 8 oyun baş tutub.

    B qrupunda yer alan "Neftçi" əvvəlcə Voronej "Dinamo"su ilə qarşılaşıb. Komanda Salman Səlimovun vurduğu qolla hesabı açsa da, sonda məğlub olub – 1:6. "Ağ-qaralar" günün ikinci matçında "Qarabağ"a 1:4 hesabı ilə uduzub. "Neftçi"nin heyətində yenə Salman Səlimov fərqlənib.

    B qrupunda digər oyunlar belə nəticələnib:

    "Qarabağ" – "Göztəpə" 5:5

    "Göztəpə" – "Dinamo" (Voronej) 0:6

    A qrupunun ilk oyunlarında Moskva "Dinamo"su "Kayrat"a 1:0, "Beşiktaş" isə "Ulduz"a 3:1 hesabı ilə qalib gəlib. İkinci matçlarda "Kayrat" "Ulduz" üzərində 2:1 hesablı qələbə qazanıb, "Beşiktaş"la "Dinamo" isə xalları yarı bölüblər – 1:1.

    A qrupunda 2 oyundan 4 xal toplayan "Beşiktaş" və "Dinamo" (Moskva) 1-2-ci yerləri bölüşürlər. "Kayrat" 3 xalla 3-cü, xalsız qalan "Ulduz" sonuncudur.

    B qrupunda maksimum nəticə göstərən "Dinamo" (Voronej) 6 xalla liderdir. "Qarabağ" 4 xalla 2-ci, "Göztəpə" 1 xalla 3-cü, "Neftçi" 0 xalla 4-cüdür.

    "Ağ-qaralar" sabah qrupdakı son matçını "Göztəpə"yə qarşı keçirəcək. Bundan başqa, "Dinamo" (Voronej) "Qarabağ"la, "Dinamo" (Moskva) "Ulduz"la, "Kayrat" isə "Beşiktaş"la yarışacaq.

    Daha sonra A qrupunun qalibi B qrupunun 2-cisi ilə, B qrupunun qalibi isə A qrupunun 2-cisi ilə qarşılaşacaq. Qruplarda 3-cü və 4-cü yeri tutanlar da eyni qaydada mübarizə aparacaqlar.

    Turnirin sonuncu günü – martın 21-də 7-ci, 5-ci, 3-cü yerlər uğrunda oyunlar və final matçı keçiriləcək. Həlledici görüşdən sonra mükafatlandırma mərasimi təşkil olunacaq.

    Qeyd edək ki, "Bakı Kuboku" beynəlxalq turniri "Neftçi TV" vasitəsilə canlı yayımlanır.

    Azərbaycan futbolunun əfsanəsi Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunmuş turnir Neftçi PFK Bakı Kuboku beynəlxalq turniri Qarabağ FK Kayrat FK

    Son xəbərlər

    18:03

    Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiza Agentliyi yaradılıb

    Digər
    18:02

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

    Digər
    17:59
    Foto

    "Bank of Baku"nun Gəncədə 2-ci filialı – "KOB Gəncə" fəaliyyətə başladı

    Maliyyə
    17:59
    Foto

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə imtahan təşkil edib

    Fərdi
    17:58

    Kir Starmer İranın Ras-Laffana hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    17:53
    Foto

    Vergi rəsmisi: "Spirtli içkilərin istehsalındakı şəffaflaşma tədbirləri bəhrə verməkdədir"

    Biznes
    17:47

    Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunan "Bakı Kuboku" beynəlxalq turniri başlayıb

    Futbol
    17:47

    Azərbaycan şəxslərin dövlətlərarası axtarışı haqqında MDB müqaviləsində edilən düzəlişləri təsdiqləyib

    Xarici siyasət
    17:46

    AFFA-nın baş katibi Regional Futbol Federasiyalarının rəhbərləri ilə görüş keçirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti