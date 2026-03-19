Kir Starmer İranın Ras-Laffana hücumunu pisləyib
Digər ölkələr
- 19 mart, 2026
- 17:58
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer İranın Qətərdəki qaz obyektinə hücumunu pisləyib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında yazıb.
"Mən İranın gecə saatlarında Qətərdəki qaz obyektinə endirdiyi zərbəni qəti şəkildə pisləyirəm. Biz Yaxın Şərqdəki vəziyyətin Britaniya xalqının maraqları naminə tezliklə həll olunması üzərində işləyirik, çünki müharibənin dayandırılması yaşayış xərclərini azaltmağın ən sürətli yoludur", - o yazıb.
