    Kir Starmer İranın Ras-Laffana hücumunu pisləyib

    • 19 mart, 2026
    • 17:58
    Kir Starmer İranın Ras-Laffana hücumunu pisləyib

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer İranın Qətərdəki qaz obyektinə hücumunu pisləyib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" hesabında yazıb.

    "Mən İranın gecə saatlarında Qətərdəki qaz obyektinə endirdiyi zərbəni qəti şəkildə pisləyirəm. Biz Yaxın Şərqdəki vəziyyətin Britaniya xalqının maraqları naminə tezliklə həll olunması üzərində işləyirik, çünki müharibənin dayandırılması yaşayış xərclərini azaltmağın ən sürətli yoludur", - o yazıb.

    Кир Стармер осудил удар Ирана по Рас-Лаффану

    Son xəbərlər

    18:03

    Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiza Agentliyi yaradılıb

    Digər
    18:02

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

    Digər
    17:59
    Foto

    "Bank of Baku"nun Gəncədə 2-ci filialı – "KOB Gəncə" fəaliyyətə başladı

    Maliyyə
    17:59
    Foto

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə imtahan təşkil edib

    Fərdi
    17:58

    Kir Starmer İranın Ras-Laffana hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    17:53
    Foto

    Vergi rəsmisi: "Spirtli içkilərin istehsalındakı şəffaflaşma tədbirləri bəhrə verməkdədir"

    Biznes
    17:47

    Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunan "Bakı Kuboku" beynəlxalq turniri başlayıb

    Futbol
    17:47

    Azərbaycan şəxslərin dövlətlərarası axtarışı haqqında MDB müqaviləsində edilən düzəlişləri təsdiqləyib

    Xarici siyasət
    17:46

    AFFA-nın baş katibi Regional Futbol Federasiyalarının rəhbərləri ilə görüş keçirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti