"Sabah"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində növbəti matçını keçirib
Futbol
- 04 noyabr, 2026
- 17:52
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"Sabah"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində növbəti matçını keçirib.
"Report"un məlumatına görə, Adino Mustedanaqiçin baş məşqçi olduğu komanda IV turda səfərdə Norveç təmsilçisi "Vikinq"lə qarşılaşıb.
"Sandnes Ulf Arena"da baş tutan görüş rəqibin 5:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, U-19 növbəti matçını noyabrın 25-də "Barselona"ya qarşı keçirəcək. Bakı təmsilçisi daha əvvəl Dortmund "Borussiya"sına (0:2), Çexiyanın "Slaviya" (0:3) və İngiltərənin "Mançester Yunayted" (0:5) komandalarına məğlub olub.
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