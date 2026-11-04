İlham Əliyevin sosial media hesablarında "AIREX 2026" sərgisi ilə tanışlığa dair videoçarx paylaşılıb
Daxili siyasət
- 04 noyabr, 2026
- 17:42
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birgə "AIREX 2026" sərgisi ilə tanışlığına dair videoçarx paylaşılıb.
"Report" videonu təqdim edir:
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “AIREX 2026” sərgisi ilə tanış olublar. https://t.co/Vil1UkrDZn https://t.co/ayRbO8ZFiR— İlham Əliyev (@azpresident) November 4, 2026
В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о посещении выставки AIREX 2026
Video of Ilham Aliyev's visit to AIREX 2026 shared on his social media accounts
Son xəbərlər
07:20
Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölübDigər ölkələr
06:42
Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçiribDigər ölkələr
06:15
Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşübDigər ölkələr
05:45
Egey dənizində zəlzələ olubRegion
05:26
"Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatırDigər ölkələr
04:57
Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəmDigər ölkələr
04:07
Foto
Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilibRegion
03:44
Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklərDigər ölkələr
03:03
Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıbDigər ölkələr