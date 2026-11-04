İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında "AIREX 2026" sərgisi ilə tanışlığa dair videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 04 noyabr, 2026
    • 17:42
    İlham Əliyevin sosial media hesablarında AIREX 2026 sərgisi ilə tanışlığa dair videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birgə "AIREX 2026" sərgisi ilə tanışlığına dair videoçarx paylaşılıb.

    "Report" videonu təqdim edir:

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Azərbaycan Beynəlxalq Daşınmaz Əmlak Sərgisi (AIREX)
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о посещении выставки AIREX 2026
    Video of Ilham Aliyev's visit to AIREX 2026 shared on his social media accounts
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