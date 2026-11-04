В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о посещении выставки AIREX 2026
Внутренняя политика
- 04 ноября, 2026
- 17:46
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В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео, посвященное его совместному с первой леди Мехрибан Алиевой ознакомлению с выставкой AIREX 2026.
Report представляет данное видео:
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “AIREX 2026” sərgisi ilə tanış olublar. https://t.co/Vil1UkrDZn https://t.co/ayRbO8ZFiR— İlham Əliyev (@azpresident) November 4, 2026
İlham Əliyevin sosial media hesablarında "AIREX 2026" sərgisi ilə tanışlığa dair videoçarx paylaşılıb
Video of Ilham Aliyev's visit to AIREX 2026 shared on his social media accounts
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