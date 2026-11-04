Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о посещении выставки AIREX 2026

    Внутренняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 17:46
    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о посещении выставки AIREX 2026

    В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео, посвященное его совместному с первой леди Мехрибан Алиевой ознакомлению с выставкой AIREX 2026.

    Report представляет данное видео:

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева
    İlham Əliyevin sosial media hesablarında "AIREX 2026" sərgisi ilə tanışlığa dair videoçarx paylaşılıb
    Video of Ilham Aliyev's visit to AIREX 2026 shared on his social media accounts
    44 filmi
    44 filmi

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