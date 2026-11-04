"Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb
Futbol
- 04 noyabr, 2026
- 17:54
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"Qarabağ" klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb.
"Report" xəbər verir ki, Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv turnirin II təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Xorvatiya təmsilçisi "Dinamo" ilə üz-üzə gəlib.
Zapreşiç şəhərində təşkil olunan qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 7:0.
Bakıda gerçəkləşən ilk görüşdə 1:2 hesabı ilə udazan "Qarabağ"ın U-19 komandası turnirlə vidalaşıb.
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