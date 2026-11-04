İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Qarabağ"ın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Futbol
    • 04 noyabr, 2026
    • 17:54
    Qarabağın U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb

    "Qarabağ" klubunun U-19 komandası UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, Rəşad Sadiqovun baş məşqçisi olduğu kollektiv turnirin II təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Xorvatiya təmsilçisi "Dinamo" ilə üz-üzə gəlib.

    Zapreşiç şəhərində təşkil olunan qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 7:0.

    Bakıda gerçəkləşən ilk görüşdə 1:2 hesabı ilə udazan "Qarabağ"ın U-19 komandası turnirlə vidalaşıb.

    Qarabağ U-19 Dinamo Zaqreb FK UEFA Gənclər Liqası
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    Bütün Xəbər Lenti