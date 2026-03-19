    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Кир Стармер осудил удар Ирана по Рас-Лаффану

    • 19 марта, 2026
    • 17:49
    Кир Стармер осудил удар Ирана по Рас-Лаффану

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил ночной удар Ирана по газовому объекту в Катаре.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Я самым решительным образом осуждаю ночной удар Ирана по газовому объекту в Катаре. Мы работаем над скорейшим разрешением ситуации на Ближнем Востоке в интересах британского народа, поскольку нет сомнений в том, что прекращение войны - это самый быстрый способ снизить стоимость жизни",- написал он.

    Отметим, что ранее Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, находящемуся в городе Рас-Лаффан.

    Кир Стармер Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Ты - Король

