Кир Стармер осудил удар Ирана по Рас-Лаффану
Другие страны
- 19 марта, 2026
- 17:49
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил ночной удар Ирана по газовому объекту в Катаре.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Я самым решительным образом осуждаю ночной удар Ирана по газовому объекту в Катаре. Мы работаем над скорейшим разрешением ситуации на Ближнем Востоке в интересах британского народа, поскольку нет сомнений в том, что прекращение войны - это самый быстрый способ снизить стоимость жизни",- написал он.
Отметим, что ранее Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, находящемуся в городе Рас-Лаффан.
