Частный сектор реализует более 1 300 проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре

Частный сектор реализует более 1 300 проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил руководитель аппарата Министерства экономики Эльвин Джамалов в ходе обсуждения пакета бюджета на 2027 год в Милли Меджлисе.

По его словам, основными целями являются укрепление экономической основы программы "Большое возвращение", наращивание производства и создание новых возможностей для трудоустройства.

"В промышленных парках "Агдам" и "Экономическая зона долины Араза" зарегистрировано уже 60 субъектов предпринимательства. Объем произведенной ими продукции составляет около 3 млрд манатов. В целом в регионе частный сектор реализует более 1 300 проектов", - подчеркнул Э. Джамалов.