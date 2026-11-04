Частный сектор реализует более 1 300 проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре
Бизнес
- 04 ноября, 2026
- 18:16
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Частный сектор реализует более 1 300 проектов на освобожденных территориях Азербайджана.
Как передает Report, об этом заявил руководитель аппарата Министерства экономики Эльвин Джамалов в ходе обсуждения пакета бюджета на 2027 год в Милли Меджлисе.
По его словам, основными целями являются укрепление экономической основы программы "Большое возвращение", наращивание производства и создание новых возможностей для трудоустройства.
"В промышленных парках "Агдам" и "Экономическая зона долины Араза" зарегистрировано уже 60 субъектов предпринимательства. Объем произведенной ими продукции составляет около 3 млрд манатов. В целом в регионе частный сектор реализует более 1 300 проектов", - подчеркнул Э. Джамалов.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə özəl sektorun 1 300-dən artıq layihəsi icra olunur
Private sector implementing over 1,300 projects in Azerbaijan's liberated territories
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