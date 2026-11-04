Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 18:23
    Президент Пакистана поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Президент Исламской Республики Пакистан Асиф Али Зардари направил поздравительное письмо азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, из письма следует:

    "Ваше превосходительство.

    От имени правительства и народа Пакистана, а также от себя лично выражаю Вашему превосходительству и братскому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Дня Победы.

    Это историческое событие олицетворяет самоотверженность, решимость и единство азербайджанского народа во имя восстановления суверенитета и территориальной целостности своей Родины. Значительные достижения в деле восстановления и развития освобожденных территорий демонстрируют твердую приверженность Азербайджана обеспечению мирного и благополучного будущего для своего народа.

    Пакистан высоко ценит многолетние братские отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном доверии, общих ценностях и неизменной взаимной поддержке. Уверен, что по мере расширения сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействия для достижения таких общих целей, как региональный мир, стабильность и процветание, узы дружбы и братства между нашими странами будут продолжать укрепляться.

    По случаю этого знаменательного дня я вновь подтверждаю тесную дружбу и солидарность Пакистана с Азербайджаном, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, передаю братскому азербайджанскому народу самые искренние пожелания дальнейшего прогресса и процветания.

    Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

    Ильхам Алиев Асиф Али Зардари 8 Ноября - День Победы Пакистан
    Pakistan Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb
    President of Pakistan congratulates Ilham Aliyev on Victory Day
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