Король и принц Саудовской Аравии поздравили президента Азербайджана с Днем Победы

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает Report, в нем говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Правительству и народу братской Азербайджанской Республики – дальнейшего стремительного развития и прогресса.

Особо подчеркиваю исключительную значимость братских отношений, связывающих две дружественные страны и их народы. Мы активно работаем над их укреплением и развитием во всех сферах.

Передаю Вашему превосходительству свои приветствия и почтение".

Наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Из поздравительного письма следует:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаю Вашему превосходительству сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Правительству и народу братской Азербайджанской Республики – дальнейшего прогресса и процветания.

Выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение".