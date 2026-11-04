Король и принц Саудовской Аравии поздравили президента Азербайджана с Днем Победы
- 04 ноября, 2026
- 18:28
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября - Дня Победы.
Как сообщает Report, в нем говорится:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Правительству и народу братской Азербайджанской Республики – дальнейшего стремительного развития и прогресса.
Особо подчеркиваю исключительную значимость братских отношений, связывающих две дружественные страны и их народы. Мы активно работаем над их укреплением и развитием во всех сферах.
Передаю Вашему превосходительству свои приветствия и почтение".
Наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Из поздравительного письма следует:
"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.
Передаю Вашему превосходительству сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.
Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Правительству и народу братской Азербайджанской Республики – дальнейшего прогресса и процветания.
Выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение".