Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Король и принц Саудовской Аравии поздравили президента Азербайджана с Днем Победы

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 18:28
    Король и принц Саудовской Аравии поздравили президента Азербайджана с Днем Победы

    Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщает Report, в нем говорится:

    "Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

    Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.

    Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Правительству и народу братской Азербайджанской Республики – дальнейшего стремительного развития и прогресса.

    Особо подчеркиваю исключительную значимость братских отношений, связывающих две дружественные страны и их народы. Мы активно работаем над их укреплением и развитием во всех сферах.

    Передаю Вашему превосходительству свои приветствия и почтение".

    Наследный принц Саудовской Аравии, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд также поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Из поздравительного письма следует:

    "Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

    Передаю Вашему превосходительству сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.

    Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Правительству и народу братской Азербайджанской Республики – дальнейшего прогресса и процветания.

    Выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение".

    Ильхам Алиев Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 8 Ноября - День Победы Саудовская Аравия
    Səudiyyə Ərəbistanının Kralı və Baş naziri Azərbaycan Prezidentini Zəfər Günü münasibətilə təbrik ediblər
    King of Saudi Arabia congratulates President of Azerbaijan on Victory Day
    MiniBoss
    MiniBoss

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