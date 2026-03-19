    Bakıda 41 nömrəli marşrutda ödəniş nağdsız olacaq

    İnfrastruktur
    • 19 mart, 2026
    • 17:46
    Bakıda 41 nömrəli marşrutda ödəniş nağdsız olacaq

    Martın 23-dən Bakının Binəqədi qəsəbəsini metronun "Azadlıq prospekti" stansiyası ilə əlaqələndirən 41 nömrəli müntəzəm marşrutda nağdsız ödəniş tətbiq ediləcək.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məlumata əsasən, marşrut üzrə 15 yeni "İsuzu" markalı avtobus fəaliyyət göstərir. Nəqliyyat vasitələri müasir, ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunub. Avtobuslarda gedişhaqqı 0,6 manat müəyyən edilib.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Bakı şəhəri Azadlıq prospekti Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi

    Son xəbərlər

    18:03

    Dövlət Tibbi Sığorta və Ekspertiza Agentliyi yaradılıb

    Digər
    18:02

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavinlərinin sayı artırılıb

    Digər
    17:59
    Foto

    "Bank of Baku"nun Gəncədə 2-ci filialı – "KOB Gəncə" fəaliyyətə başladı

    Maliyyə
    17:59
    Foto

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası kəmər dərəcələri üzrə imtahan təşkil edib

    Fərdi
    17:58

    Kir Starmer İranın Ras-Laffana hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    17:53
    Foto

    Vergi rəsmisi: "Spirtli içkilərin istehsalındakı şəffaflaşma tədbirləri bəhrə verməkdədir"

    Biznes
    17:47

    Anatoli Banişevskinin xatirəsinə həsr olunan "Bakı Kuboku" beynəlxalq turniri başlayıb

    Futbol
    17:47

    Azərbaycan şəxslərin dövlətlərarası axtarışı haqqında MDB müqaviləsində edilən düzəlişləri təsdiqləyib

    Xarici siyasət
    17:46

    AFFA-nın baş katibi Regional Futbol Federasiyalarının rəhbərləri ilə görüş keçirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti