Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən polietilenin həcmi açıqlanıb
Sənaye
- 26 mart, 2026
- 13:51
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanda 19,7 min ton polietilen istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34 % azdır.
Bu il martın 1-nə, ölkədə 9,8 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2025-ci ildə Azərbaycanda 147 min ton polietilen istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 21,2 % çoxdur.
Son xəbərlər
14:20
Bəzi ərazilərdə külək güclənəcəkEkologiya
14:18
Beynəlxalq səyyahlar Xocalı Soyqırımı Memorialı ilə tanış olublarQarabağ
14:13
Ağdamda mina partlayıb, xəsarət alan varHadisə
14:08
"WSJ": Tramp İrana qoşun yeritməyə hazır olsa da, hələ tələsmirDigər ölkələr
14:08
Rəşad Eyyubov: "Heç bir rəqib qələbəni bizdən daha çox istəyə bilməz"Futbol
13:51
Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən polietilenin həcmi açıqlanıbSənaye
13:42
Kazuto Matsumoto Ağdamda gördükləri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşübQarabağ
13:35
Basant Sadasivan: Qarabağda bərpa templəri nəzərəçarpan irəliləyiş nümayiş etdirirQarabağ
13:35