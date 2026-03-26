    • 26 марта, 2026
    • 14:11
    В Азербайджане за два месяца производство полиэтилена сократилось на треть

    В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 19,7 тыс. тонн полиэтилена, что на 34% меньше, чем за то же период прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

    Согласно данным, на 1 марта запасы готовой продукции на складах составили 9,8 тыс. тонн.

    Отметим, что в 2025 году в стране было произведено 147 тыс. тонн полиэтилена (+21,2%).

    Государственный комитет статистики Производство полиэтилена
    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən polietilenin həcmi açıqlanıb
    Последние новости

    14:19

    В Агдаме местный житель подорвался на мине

    Происшествия
    14:16

    Пашинян: В Армении готовят новую стратегию национальной безопасности

    В регионе
    14:14

    ЕБРР: Страны Южного Кавказа имеют наиболее тесные торговые связи с Ираном

    Энергетика
    14:11

    В Азербайджане за два месяца производство полиэтилена сократилось на треть

    Промышленность
    13:59

    Минобороны Турции заявило о мерах по защите судоходства в Черном море

    В регионе
    13:48

    В Азербайджане завтра ожидаются интенсивные осадки, возможны подтопления

    Экология
    13:30

    Азербайджан сократил выручку от экспорта гранатов на 20%

    Бизнес
    13:26

    WSJ: Трамп готов ввести войска в Иран, но не спешит с таким решением

    Другие страны
    13:21

    Казуто Матсумото рассказал о своих впечатлениях от увиденного в Агдаме

    Карабах
    Лента новостей