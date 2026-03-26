В Азербайджане за два месяца производство полиэтилена сократилось на треть

В Азербайджане в январе-феврале 2026 года произведено 19,7 тыс. тонн полиэтилена, что на 34% меньше, чем за то же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, на 1 марта запасы готовой продукции на складах составили 9,8 тыс. тонн.

Отметим, что в 2025 году в стране было произведено 147 тыс. тонн полиэтилена (+21,2%).