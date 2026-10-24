В Армении двух членов оппозиции доставили в Антикоррупционный комитет

Представителей двух оппозиционных партий "Страна для жизни" и "Отечество" задержали в армянском Артике, где завтра предстоят местные выборы.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Они доставлены в Антикоррупционный комитет, где также находится кандидат в мэры от "Страны для жизни" Артур Астоян. Не исключено, что политика пригласили в качестве свидетеля.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в Степанаване были задержаны 24 представителя и сторонника оппозиционной "Сильной Армении". Их обвиняют в даче и получении предвыборной взятки.