В Армении двух членов оппозиции доставили в Антикоррупционный комитет
В регионе
- 24 октября, 2026
- 11:39
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Представителей двух оппозиционных партий "Страна для жизни" и "Отечество" задержали в армянском Артике, где завтра предстоят местные выборы.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
Они доставлены в Антикоррупционный комитет, где также находится кандидат в мэры от "Страны для жизни" Артур Астоян. Не исключено, что политика пригласили в качестве свидетеля.
Другие подробности не приводятся.
Ранее в Степанаване были задержаны 24 представителя и сторонника оппозиционной "Сильной Армении". Их обвиняют в даче и получении предвыборной взятки.
Последние новости
12:25
В Японии вступили в силу поправки в закон об императорской семьеЭто интересно
12:25
Турпоток из стран Западной Европы в Азербайджан вырос более чем на 6%Туризм
12:19
Массовую драку в Баку расследуют по статье об умышленном убийстве - ОбновленоПроисшествия
12:08
Азербайджан выразил соболезнования Иордании после нападения на церковьВнешняя политика
12:02
В Индии вертолет с шестью пассажирами на борту совершил вынужденную посадкуДругие страны
11:59
Главы МИД Узбекистана и Индии провели встречу в БакуВ регионе
11:39
В Армении двух членов оппозиции доставили в Антикоррупционный комитетВ регионе
11:28
Турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан вырос за год более чем на 12%Туризм
11:27
На Филиппинах погибли четыре пилота во время тренировочного полетаДругие страны