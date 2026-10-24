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    В Армении двух членов оппозиции доставили в Антикоррупционный комитет

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 11:39
    В Армении двух членов оппозиции доставили в Антикоррупционный комитет

    Представителей двух оппозиционных партий "Страна для жизни" и "Отечество" задержали в армянском Артике, где завтра предстоят местные выборы.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    Они доставлены в Антикоррупционный комитет, где также находится кандидат в мэры от "Страны для жизни" Артур Астоян. Не исключено, что политика пригласили в качестве свидетеля.

    Другие подробности не приводятся.

    Ранее в Степанаване были задержаны 24 представителя и сторонника оппозиционной "Сильной Армении". Их обвиняют в даче и получении предвыборной взятки.

    Антикоррупционный комитет Оппозиция Армении
    Ermənistanda iki müxalifətçi Antikorrupsiya Komitəsinə aparılıb
    44 filmi
    44 filmi

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