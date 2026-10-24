Азербайджан сократил импорт фармацевтической продукции на 1,7%
Бизнес
- 24 октября, 2026
- 11:15
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В январе-сентябре 2026 года Азербайджан сократил импорт фармацевтической продукции на 1,7% - до $382,445 млн. Экспорт этой продукции вырос на 4,2% и достиг $2,081 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, расходы на импорт фармацевтической продукции составили 2,87% совокупного импорта Азербайджана.
Доходы от ее экспорта обеспечили 0,01% общей экспортной выручки страны.
За девять месяцев Азербайджан провел внешнеторговые операции на сумму $37 млрд 211 млн. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
На экспорт пришлось $23 млрд 865 млн, на импорт - $13 млрд 346 млн. За последний год экспорт Азербайджана вырос на 28,3%, тогда как импорт сократился на 20,4%.
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