В январе-сентябре 2026 года Азербайджан сократил импорт фармацевтической продукции на 1,7% - до $382,445 млн. Экспорт этой продукции вырос на 4,2% и достиг $2,081 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, расходы на импорт фармацевтической продукции составили 2,87% совокупного импорта Азербайджана.

Доходы от ее экспорта обеспечили 0,01% общей экспортной выручки страны.

За девять месяцев Азербайджан провел внешнеторговые операции на сумму $37 млрд 211 млн. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

На экспорт пришлось $23 млрд 865 млн, на импорт - $13 млрд 346 млн. За последний год экспорт Азербайджана вырос на 28,3%, тогда как импорт сократился на 20,4%.