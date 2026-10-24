На Филиппинах погибли четыре пилота во время тренировочного полета
Другие страны
- 24 октября, 2026
- 11:27
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Четыре пилота ВВС Филиппин погибли в результате крушения двух самолетов SF-260 во время тренировочного полета в Батангасе.
Как передает Report, об этом сообщает Philippine Daily Inquirer со ссылкой на ВВС страны.
В связи с инцидентом ВВС Филиппин временно приостановили все полеты на время расследования причин авиакатастрофы.
По данным ВВС Филиппин, оба самолета потерпели крушение в пределах периметра авиабазы Фернандо в городе Липа в пятницу.
Filippində təlim uçuşu zamanı 4 pilot ölüb
Four Philippine Air Force pilots killed in training flight crash
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