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    На Филиппинах погибли четыре пилота во время тренировочного полета

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 11:27
    На Филиппинах погибли четыре пилота во время тренировочного полета

    Четыре пилота ВВС Филиппин погибли в результате крушения двух самолетов SF-260 во время тренировочного полета в Батангасе.

    Как передает Report, об этом сообщает Philippine Daily Inquirer со ссылкой на ВВС страны.

    В связи с инцидентом ВВС Филиппин временно приостановили все полеты на время расследования причин авиакатастрофы.

    По данным ВВС Филиппин, оба самолета потерпели крушение в пределах периметра авиабазы ​​Фернандо в городе Липа в пятницу.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Филиппины
    Filippində təlim uçuşu zamanı 4 pilot ölüb
    Four Philippine Air Force pilots killed in training flight crash
    44 filmi
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