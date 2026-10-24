На Филиппинах погибли четыре пилота во время тренировочного полета

Четыре пилота ВВС Филиппин погибли в результате крушения двух самолетов SF-260 во время тренировочного полета в Батангасе.

Как передает Report, об этом сообщает Philippine Daily Inquirer со ссылкой на ВВС страны.

В связи с инцидентом ВВС Филиппин временно приостановили все полеты на время расследования причин авиакатастрофы.

По данным ВВС Филиппин, оба самолета потерпели крушение в пределах периметра авиабазы ​​Фернандо в городе Липа в пятницу.