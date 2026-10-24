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    Filippində təlim uçuşu zamanı 4 pilot ölüb

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2026
    • 11:39
    Filippində təlim uçuşu zamanı 4 pilot ölüb

    Batanqasda təlim uçuşu zamanı iki "SF-260" təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində Filippin Hərbi Hava Qüvvələrinin 4 pilotu həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Philippine Daily Inquirer" ölkənin Hərbi Hava Qüvvələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Filippin Hərbi Hava Qüvvələri qəza ilə bağlı araşdırmanın aparıldığı müddətdə ölkədəki bütün "SF-260" təyyarələrinin uçuşunu müvəqqəti dayandırıb.

    Filippin HHQ-nin məlumatına görə, hər iki təyyarə cümə günü Lipa şəhərində yerləşən Fernando aviabazası ərazisində qəzaya uğrayıb.

    Təyyarə qəzası Filippin
    На Филиппинах погибли четыре пилота во время тренировочного полета
    Four Philippine Air Force pilots killed in training flight crash
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