    Sabahdan havanın temperaturu 5 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 3-5 dərəcə aşağı enəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 27-si səhərdən 29-dək arabir yağış yağacağı , bəzi yerlərdə intensiv xarakterli olacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində gözlənilən qısamüddətli güclü yağıntılarla əlaqədar bəzi ərazilərdə subasma halları istisna olunmur.

    Azərbaycanın bəzi rayonlarında martın 27-dən 31-dək hava şəraitinin fasilələrlə intensiv xarakterli yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir.

    Martın 27-28-də ayrı-ayrı yerlərdə Quba-Qusar (Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Qusar, Xaçmaz), Dağlıq Şirvan (Şamaxı, Ağsu, Qobustan) Mərkəzi Aran (Hacıqabul, Neftçala, Sabirabad, Salyan), Qarabağ və Şərqi-Zəngəzur (Ağdam, Xankəndi, Şuşa, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan) bölgəsində yağıntıların güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

    Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarında, xüsusilə Quba-Qusar, Dağlıq Şirvan, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələri ərazisindən axan çaylarda qısamüddətli daşqın və sel hadisələrinin baş verəcəyi ehtimal olunur.

    Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlama ehtimalı var.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hava xəbərdarlığı

    Son xəbərlər

    13:51

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən polietilenin həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    13:42

    Kazuto Matsumoto Ağdamda gördükləri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb

    Qarabağ
    13:35

    Basant Sadasivan: Qarabağda bərpa templəri nəzərəçarpan irəliləyiş nümayiş etdirir

    Qarabağ
    13:35

    Konstantin Leorik: Qarabağdakı tikinti miqyası regionun simasını dəyişib

    Qarabağ
    13:35

    Kamandan oxatma üzrə Bakı Kubokunun I mərhələsi keçiriləcək

    Fərdi
    13:33

    İstanbulda saxta spirtli içkilərə qarşı əməliyyat keçirilib, həbs olunanlar var

    Region
    13:32

    Sabahdan havanın temperaturu 5 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    13:29

    Tramp Mirziyoyevi Mayamidəki G20 sammitinə dəvət edib

    Digər ölkələr
    13:24

    Paşinyan: Ermənistan 2016-cı ilə qədər bütün resurslarını müharibəni təxirə salmağa sərf etmişdi

    Region
    Bütün Xəbər Lenti