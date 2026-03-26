В Азербайджане температура воздуха понизится на 5°- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В Азербайджане из-за нестабильных погодных условий температура воздуха понизится на 3-5° по сравнению с предыдущими днями.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове 27-29 марта ожидаются переменные осадки, местами интенсивные. Кратковременные ливни могут вызвать подтопления в отдельных частях полуострова.

В регионах Азербайджана 27-31 марта ожидаются интенсивные осадки, в горных районах выпадет снег.

27-28 марта в Губа-Гусарском (Сиазань, Шабран, Хызы, Губа, Гусар, Хачмаз), Горно-Ширванском (Шамахы, Агсу, Гобустан), Центрально-Аранском (Гаджигабул, Нефтчала, Сабирабад, Сальян), Карабахском и Восточно-Зангезурском (Агдам, Ханкенди, Шуша, Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачын, Зангилан) регионах ожидаются интенсивные осадки, грозы и град.

Возможно повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках могут наблюдаться кратковременные наводнения и сели.

В некоторых горных районах ночью и утром ожидается гололед.