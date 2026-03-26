Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5°- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 26 марта, 2026
    • 14:39
    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5°- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    В Азербайджане из-за нестабильных погодных условий температура воздуха понизится на 3-5° по сравнению с предыдущими днями.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове 27-29 марта ожидаются переменные осадки, местами интенсивные. Кратковременные ливни могут вызвать подтопления в отдельных частях полуострова.

    В регионах Азербайджана 27-31 марта ожидаются интенсивные осадки, в горных районах выпадет снег.

    27-28 марта в Губа-Гусарском (Сиазань, Шабран, Хызы, Губа, Гусар, Хачмаз), Горно-Ширванском (Шамахы, Агсу, Гобустан), Центрально-Аранском (Гаджигабул, Нефтчала, Сабирабад, Сальян), Карабахском и Восточно-Зангезурском (Агдам, Ханкенди, Шуша, Джебраил, Кяльбаджар, Губадлы, Лачын, Зангилан) регионах ожидаются интенсивные осадки, грозы и град.

    Возможно повышение уровня воды в реках, в некоторых горных реках могут наблюдаться кратковременные наводнения и сели.

    В некоторых горных районах ночью и утром ожидается гололед.

    Национальная служба гидрометеорологии Прогноз погоды
    Sabahdan havanın temperaturu 5 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ
    Последние новости

    15:08

    В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой

    Экология
    15:04

    Исхак Дар: США и Иран ведут непрямые переговоры через Пакистан

    Другие страны
    14:59

    Пашинян: Ереван не против покупки Казахстаном у РФ концессии на ж/д Армении

    В регионе
    14:55
    Фото

    В Агдаме местный житель подорвался на мине - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:48

    Трамп призвал Иран поторопиться в переговорах с США

    Другие страны
    14:39

    Трамп: США не нуждаются в помощи НАТО

    Другие страны
    14:39

    В Азербайджане температура воздуха понизится на 5°- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    14:33
    Фото

    Международные путешественники посетили Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида

    Карабах
    14:33

    Кац подтвердил гибель Алирезы Тангсири в результате авиаудара Израиля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    Лента новостей