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    Истребители ВВС Болгарии сопроводили два пассажирских самолета из-за угроз взрыва

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 22:04
    Истребители ВВС Болгарии сопроводили два пассажирских самолета из-за угроз взрыва

    Дежурные истребители МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии сопроводили два пассажирских самолета, получивших сообщения об угрозе взрыва, до аэропорта Софии.

    Как передает Report со ссылкой на болгарский телеканал NOVA, об этом сообщило Министерство обороны страны.

    "Истребители МиГ-29 с 3-й авиабазы "Граф Игнатьево" сопровождали в воздушном пространстве Болгарии пассажирские самолеты, в отношении которых поступили сообщения о наличии взрывных устройств на борту. Экипажи ВВС успешно выполнили все предусмотренные процедуры в соответствии с установленными правилами контроля и охраны воздушного пространства", - говорится в сообщении ведомства.

    По данным телеканала, самолеты следовали из Лондона и Брюсселя. После приземления в аэропорту имени Васила Левского в Софии оба борта проверили сотрудники пограничной полиции.

    В результате проверок подозрительных предметов обнаружено не было.

    Отмечается, что сопровождение самолетов осуществлялось в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Air Policing.

    Североатлантический альянс (НАТО) Болгария
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    Bulgarian Air Force fighter jets escort two passenger planes following bomb threats
    44 filmi
    44 filmi

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