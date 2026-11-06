Посол Азербайджана в Сербии заявил о важности устойчивого мира на Южном Кавказе

Азербайджан считает обеспечение устойчивого мира, стабильности и сотрудничества в регионе одним из главных приоритетов своей послевоенной политики.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде на официальном приеме в Белграде по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

По его словам, победа в войне не была для Азербайджана конечной целью. Не менее важными задачами являются достижение мира и создание условий для долгосрочной стабильности и сотрудничества в регионе.

Посол отметил, что Азербайджан все больше укрепляет свою роль связующего звена между Европой и Азией, способствуя повышению международного значения всего региона.

Дипломат назвал председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, проведение COP29 и организацию Всемирного форума городов (WUF) свидетельством растущего вклада страны в решение глобальных проблем, развитие международного диалога и сотрудничества.

Он подчеркнул, что Азербайджан превращает территорию, некогда бывшую полем боевых действий, в пространство торговли между Европой и Азией, содействуя развитию транспортных коридоров, энергетических связей и регионального сотрудничества.

Тагизаде также отметил, что восстановление региональных коммуникаций является одним из ключевых направлений послевоенной политики Азербайджана.

В этом контексте дипломат подчеркнул значение проекта TRIPP ("Маршрут Трампа"), который обладает значительным потенциалом для укрепления транспортных связей в рамках Среднего коридора, расширения торговли между Европой и Азией и создания новых экономических возможностей для стран региона.

По его мнению, реализация проекта также может способствовать формированию прочной экономической основы для устойчивого мира.

"Мы верим, что открытые коммуникации, взаимосвязанные экономики и общее процветание могут превратить Южный Кавказ в регион, где преобладает сотрудничество, а не противостояние", - подчеркнул посол.