Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Посол Азербайджана в Сербии заявил о важности устойчивого мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 21:48
    Посол Азербайджана в Сербии заявил о важности устойчивого мира на Южном Кавказе

    Азербайджан считает обеспечение устойчивого мира, стабильности и сотрудничества в регионе одним из главных приоритетов своей послевоенной политики.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Сербии Тахир Тагизаде на официальном приеме в Белграде по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    По его словам, победа в войне не была для Азербайджана конечной целью. Не менее важными задачами являются достижение мира и создание условий для долгосрочной стабильности и сотрудничества в регионе.

    Посол отметил, что Азербайджан все больше укрепляет свою роль связующего звена между Европой и Азией, способствуя повышению международного значения всего региона.

    Дипломат назвал председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, проведение COP29 и организацию Всемирного форума городов (WUF) свидетельством растущего вклада страны в решение глобальных проблем, развитие международного диалога и сотрудничества.

    Он подчеркнул, что Азербайджан превращает территорию, некогда бывшую полем боевых действий, в пространство торговли между Европой и Азией, содействуя развитию транспортных коридоров, энергетических связей и регионального сотрудничества.

    Тагизаде также отметил, что восстановление региональных коммуникаций является одним из ключевых направлений послевоенной политики Азербайджана.

    В этом контексте дипломат подчеркнул значение проекта TRIPP ("Маршрут Трампа"), который обладает значительным потенциалом для укрепления транспортных связей в рамках Среднего коридора, расширения торговли между Европой и Азией и создания новых экономических возможностей для стран региона.

    По его мнению, реализация проекта также может способствовать формированию прочной экономической основы для устойчивого мира.

    "Мы верим, что открытые коммуникации, взаимосвязанные экономики и общее процветание могут превратить Южный Кавказ в регион, где преобладает сотрудничество, а не противостояние", - подчеркнул посол.

    Посол Азербайджана в Сербии заявил о важности устойчивого мира на Южном Кавказе
    Посол Азербайджана в Сербии заявил о важности устойчивого мира на Южном Кавказе
    Посол Азербайджана в Сербии заявил о важности устойчивого мира на Южном Кавказе
    Посол Азербайджана в Сербии заявил о важности устойчивого мира на Южном Кавказе
    Посол Азербайджана в Сербии заявил о важности устойчивого мира на Южном Кавказе
    Тахир Тагизаде Маршрут Трампа (TRIPP) Всемирный форум городов (WUF13) COP29 Сербия
    Tahir Tağızadə: Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasında birləşdirici mərkəz rolunu gücləndirir
    Tahir Taghizada: Azerbaijan strengthens its role as connectivity hub between Europe and Asia
    44 filmi
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