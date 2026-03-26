İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: İran ABŞ-nin təkliflərinə cavab verib

    Digər ölkələr
    • 26 mart, 2026
    • 18:17
    İran ABŞ-nin 15 bəndlik təklifinə rəsmi cavab göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, cavab gecə saatlarında göndərilib. İndi Tehran Amerika tərəfinin reaksiyasını gözləyir.

    İran öz cavabında bildirib ki, təcavüz və terror aktlarına son qoyulmalı, müharibənin təkrarlanmasını istisna edən obyektiv şərait yaradılmalı və Tehrana kompensasiyaların ödənilməsinə zəmanət verilməlidir.

    Mənbə qeyd edib ki, İranın Hörmüz boğazı üzərindəki suverenliyi onun qanuni hüququdur.

    Bundan əlavə, İran əldə olunmuş razılaşmaların ABŞ tərəfindən yerinə yetirilməsinə zəmanət verilməsində təkid edir.

    Mənbənin məlumatına görə, Tehran əmindir ki, Vaşinqtonun danışıqlar barədə bəyanatları sülhsevər imic yaratmağa, neft qiymətlərini cilovlamağa və İranın cənubunda quru hücumuna hazırlıq üçün vaxt qazanmağa yönəlmiş "üçüncü aldadıcı əməliyyat"dır.

    Mənbənin sözlərinə görə, İran 2025-ci ilin iyununda baş vermiş 12 günlük müharibədən və hərbi əməliyyatların Tehranla Vaşinqton arasında danışıqlar zamanı başladığı 28 fevral hadisələrindən sonra ABŞ-nin dialoqa hazır olduğuna şübhə edir.

    СМИ: Иран ответил на предложения США

    Son xəbərlər

