СМИ: Иран ответил на предложения США

Иран направил официальный ответ на предложение США из 15 пунктов.

Как сообщает Report, об этом передает Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что ответ был отправлен ночью. Теперь Тегеран ожидает реакции американской стороны.

В своем ответе Иран заявил, что акты агрессии и террора должны прекратиться, необходимо создать объективные условия, исключающие повторение войны, гарантировать выплату компенсаций Тегерану.

Источник отметил, что суверенитет Ирана над Ормузским проливом является его законным правом.

Кроме этого, Иран настаивает на гарантиях выполнения достигнутых договоренностей со стороны США.

По информации источника, Тегеран убежден, что заявления Вашингтона о переговорах - это "третья обманная операция", направленная на создание миролюбивого образа, сдерживание цен на нефть и выигрыш времени для подготовки наземного вторжения на юге Ирана.

Иран, по словам источника, сомневается в готовности США к диалогу после 12-дневной войны в июне 2025 года и событий 28 февраля, когда военные действия начинались во время переговоров между Тегераном и Вашингтоном.