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    В Азербайджане морским транспортом перевезено почти 7 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    • 17 октября, 2026
    • 15:53
    В Азербайджане морским транспортом перевезено почти 7 млн тонн грузов

    В Азербайджане объем морских грузоперевозок в январе-сентябре 2026 года составил 6 млн 671,5 тыс. тонн, что на 291,4 тыс. тонн (4,2%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 39,5% составили нефтяные грузы.

    За 9 месяцев число пассажиров, перевезенных этим видом транспорта, увеличилось на 2600 человек (13,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составило 21,9 тыс. человек.

    За отчетный период хозяйствующими субъектами в транспортном секторе Азербайджана перевезено 183 млн 72,9 тыс. тонн грузов. 3,6% грузов перевезено морским транспортом.

    В январе-сентябре 2026 года в транспортном секторе Азербайджана перевезено 1 млрд 771 млн 305,6 тыс. пассажиров, что на 156 млн 793 тыс. пассажиров (9,7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Государственный комитет статистики Азербайджана Морские грузоперевозки
    Azərbaycanda dəniz nəqliyyatı ilə 7 milyon tona yaxın yük daşınıb
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