Ötən gün Azərbaycanda 53,8 kiloqrama yaxın narkotik aşkarlanıb
Hadisə
- 26 mart, 2026
- 18:00
Azərbaycanda martın 25-də ümumi çəkisi 53,8 kiloqrama yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün həmçinin 500 ədəd güclü təsiredici xassəyə malik metadon həbi aşkar olunaraq götürülüb.
