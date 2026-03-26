İsrail son günlərdə Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 30-dan çox döyüşçüsünü öldürüb
Digər ölkələr
- 26 mart, 2026
- 17:57
Son günlərdə İsrail hərbçilərinin quru əməliyyatları zamanı Livanın cənubundakı bölgələrdən birində "Radvan" bölməsinin 10 üzvü də daxil olmaqla "Hizbullah" hərəkatının 30-dan çox döyüşçüsü öldürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Ordusu məlumat yayıb.
Bildirilib ki, "Hizbullah" döyüşçüləri tank və snayper atəşindən, pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələrindən istifadə edilərək, eləcə də əməliyyat zonasındakı hədəflərə endirilən aviazərbələrin dəstəyi ilə məhv edilib.
Son xəbərlər
