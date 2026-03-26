ЦАХАЛ за последние дни ликвидировал более 30 боевиков "Хезболлах" на юге Ливана
- 26 марта, 2026
- 17:50
Более 30 боевиков движения "Хезболлах", включая 10 членов подразделения "Радван", были уничтожены в одном из районов южного Ливана в ходе наземных операций израильских военных в последние дни.
Как передает Report, об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
ЦАХАЛ отмечает, что ликвидировал боевиков "Хезболлах" с применением танковых обстрелов, снайперского огня, ударов беспилотников, а также при поддержке авиаударов по целям в зоне операций.
18:19
Рютте: НАТО добился значительного прогресса в области инвестиций в оборонуДругие страны
18:09
За прошедший день в Азербайджане изъято почти 54 кг наркотиковПроисшествия
18:03
СМИ: Иран ответил на предложения СШАДругие страны
18:01
Папикян отправился во Францию с официальным визитомВ регионе
17:58
Арвиндер Бахал: Посещение мечети в Агдаме было эмоциональным моментомКарабах
17:50
ЦАХАЛ за последние дни ликвидировал более 30 боевиков "Хезболлах" на юге Ливана
17:50
Германия сократила закупки азербайджанской нефти более чем в три разаЭнергетика
17:48
Доклад НАТО: В 2025 году больше всего на оборону потратили США, меньше всего - ЧерногорияДругие страны
17:35
