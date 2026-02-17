В Ситалчае мужчину убило падение на голову куска металла
Происшествия
- 17 февраля, 2026
- 14:54
В поселке Ситалчай Хызинского района произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как сообщает местное бюро Report, на мужчину упал кусок металла. От полученных тяжелых травм он скончался на месте происшествия.
На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов.
По факту проводится расследование.
