Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun keçmiş liderinə cəza istənilib
Region
- 17 fevral, 2026
- 13:33
Rusiyada dövlət ittihamçısı Uraldakı Azərbaycan diasporunun iki cinayətdə ittiham olunan keçmiş lideri Şahin Şıxlınskinin 23 il müddətinə həbsini tələb edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-i məlumat yayıb.
Şıxlınski ilə yanaşı, Səfərov qardaşları və Şücaəddin Rəcəbov da mühakimə olunur. Akif Səfərovun 23, Ayaz Səfərovun 22, Kamal Səfərovun 18, Bəkir və Məzahir Səfərovların 13, Şücaəddin Rəcəbovun isə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi tələb edilib.
Son xəbərlər
13:48
"Qəbələ" Premyer Liqada keçirdiyi oyunlardakı hakim qərarları ilə bağlı bəyanat yayıbFutbol
13:46
Foto
Şəhərin mərkəzində yeni dad məkanı - "Xonça" Chocolate & Patisserie fəaliyyətə başlayıbBiznes
13:45
Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilərin cəzası endirilibDaxili siyasət
13:37
Azərbaycan və İtaliya idman və gənclərlə iş sahəsində tərəfdaşlığı gücləndirmək niyyətindədirİdman
13:36
Şahid: Bakıda yanğın baş verən binadan 20-yə yaxın sakin təxliyə olunubHadisə
13:33
Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun keçmiş liderinə cəza istənilibRegion
13:29
Azərbaycanlı FIFA referisi UEFA Konfrans Liqasının pley-off oyununu idarə edəcəkFutbol
13:22
Tofiq Musayev: "UFC-dəki növbəti döyüşümdə qələbə qazanacağıma inanıram"Fərdi
13:20