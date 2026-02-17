В Екатеринбурге попросили суровое наказание экс-лидеру азербайджанской диаспоры
В регионе
- 17 февраля, 2026
- 13:30
В Екатеринбурге (Россия) гособвинитель попросил отправить в колонию на 23 года бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлинского, которого обвиняют в двух преступлениях.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Вместе с Шыхлынским судят пятерых братьев Сафаровых и Шуджаяддина Раджабова. Акифа попросили отправить в колонию на 23 года, Аяза на 22, Камала на 18 лет. Бакира и Мазахира потребовали посадить на 13 лет, а Раджабова - на 15.
На прошлой неделе коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. Скоро судья Юрий Радчук удалится в совещательную комнату для постановления приговора.
