Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Екатеринбурге попросили суровое наказание экс-лидеру азербайджанской диаспоры

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 13:30
    В Екатеринбурге попросили суровое наказание экс-лидеру азербайджанской диаспоры

    В Екатеринбурге (Россия) гособвинитель попросил отправить в колонию на 23 года бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлинского, которого обвиняют в двух преступлениях.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Вместе с Шыхлынским судят пятерых братьев Сафаровых и Шуджаяддина Раджабова. Акифа попросили отправить в колонию на 23 года, Аяза на 22, Камала на 18 лет. Бакира и Мазахира потребовали посадить на 13 лет, а Раджабова - на 15.

    На прошлой неделе коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт. Скоро судья Юрий Радчук удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

    Екатеринбург Шахин Шыхлински азербайджанская диаспора уголовное дело
    Yekaterinburqda Azərbaycan diasporunun keçmiş liderinə cəza istənilib
    Ты - Король

    Последние новости

    14:06

    Эльнур Багиров: Азербайджан разработал механизм признания зарубежных сертификатов соответствия

    Бизнес
    14:06

    Снявшим неэтичные видео на Аллее шехидов иностранцам смягчили наказание

    Внутренняя политика
    14:01

    Песков: Не стоит сегодня ожидать новостей о переговорах РФ-США-Украина в Женеве

    В регионе
    13:53

    Свидетель: Из горящего здания в Баку эвакуировано около 20 жителей

    Происшествия
    13:47

    АПБА начало расследование по факту отравления 10 школьников в Гёйгёле - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    13:46

    В Азербайджане задержан парень за фейковые объявления о кредитах в соцсетях

    Происшествия
    13:44

    Азербайджан и Израиль обсудили перспективы сотрудничества в сфере чистой энергетики

    Энергетика
    13:35

    Названа причина теплой погоды в Азербайджане в феврале

    Экология
    13:32

    Баку и Рим нацелены на укрепление партнерства в области спорта и работы с молодежью

    Спорт
    Лента новостей