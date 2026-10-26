Рамиль Гасан и Девлет Бахчели обсудили планы ТЮРКПА на 2027 год

Генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан и председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели обсудили планы Ассамблеи на 2027 год и инициативы по укреплению единства тюркских государств.

Как сообщили Report в ТЮРКПА, встреча состоялась в рамках визита Рамиля Гасана в Турцию.

Стороны обменялись мнениями о развитии многосторонних связей между тюркскими государствами, отношениях дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией, предпринятых в этом направлении важных исторических шагах и перспективах дальнейшего сотрудничества.

На встрече было отмечено, что Азербайджан и Турция играют ведущую роль в углублении взаимодействия между тюркскими государствами и укреплении единства тюркского мира, служа примером и источником вдохновения для других братских стран.

Кроме того, была подчеркнута всесторонняя поддержка Турцией политики укрепления государственности, проводимой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Участники встречи обсудили итоги XV пленарного заседания ТЮРКПА и основные направления деятельности Ассамблеи в 2027 году. Особое внимание было уделено инициативам в сфере парламентской дипломатии, дальнейшему развитию тесного сотрудничества между братскими государствами и реализации совместных проектов.

Девлет Бахчели вновь выразил поддержку Азербайджану и тюркскому миру в целом. Он подчеркнул важность последовательного развития азербайджано-турецких отношений.