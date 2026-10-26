Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Рамиль Гасан и Девлет Бахчели обсудили планы ТЮРКПА на 2027 год

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 19:00
    Рамиль Гасан и Девлет Бахчели обсудили планы ТЮРКПА на 2027 год

    Генеральный секретарь ТЮРКПА Рамиль Гасан и председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели обсудили планы Ассамблеи на 2027 год и инициативы по укреплению единства тюркских государств.

    Как сообщили Report в ТЮРКПА, встреча состоялась в рамках визита Рамиля Гасана в Турцию.

    Стороны обменялись мнениями о развитии многосторонних связей между тюркскими государствами, отношениях дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией, предпринятых в этом направлении важных исторических шагах и перспективах дальнейшего сотрудничества.

    На встрече было отмечено, что Азербайджан и Турция играют ведущую роль в углублении взаимодействия между тюркскими государствами и укреплении единства тюркского мира, служа примером и источником вдохновения для других братских стран.

    Кроме того, была подчеркнута всесторонняя поддержка Турцией политики укрепления государственности, проводимой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Участники встречи обсудили итоги XV пленарного заседания ТЮРКПА и основные направления деятельности Ассамблеи в 2027 году. Особое внимание было уделено инициативам в сфере парламентской дипломатии, дальнейшему развитию тесного сотрудничества между братскими государствами и реализации совместных проектов.

    Девлет Бахчели вновь выразил поддержку Азербайджану и тюркскому миру в целом. Он подчеркнул важность последовательного развития азербайджано-турецких отношений.

    Рамиль Гасан Девлет Бахчели Азербайджано-турецкие отношения Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА)
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    20:27
    Фото
    УМК и Святой престол подписали беспрецедентный меморандум о межрелигиозном диалоге
    Религия
    20:12
    Берхтольд: Австрийский бизнес может внести вклад в сотрудничество с Баку в энергетике и технологиях
    Внешняя политика
    20:10
    Фото
    AmCham и страховщики Азербайджана определили 5 направлений стратегического сотрудничества
    Финансы
    20:02
    Посол: Австрия продолжит полностью поддерживать мирный процесс между Баку и Ереваном
    Внешняя политика
    20:01
    МИД Азербайджана: Баку и Вена могут расширить сотрудничество в технологиях и логистике
    Внешняя политика
    20:01
    Политконсультации между МИД Азербайджана и Австрии состоятся в ноябре в Баку
    Внешняя политика
    19:51
    Турпоток из Восточной Европы в Азербайджан снизился на 1,1%
    Туризм
    19:50
    Фото
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Футбол
    19:44
    В Атланте 30-31 октября пройдет встреча глав МИД стран G20
    Другие страны
    Лента новостей