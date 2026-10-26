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    Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA

    Бизнес
    • 26 октября, 2026
    • 18:29
    Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA

    Общество оценщиков Азербайджана (ООА) принято в члены Европейской группы ассоциаций оценщиков (TEGOVA).

    Как передает Report со ссылкой на ООА, членство единогласно утверждено на общем собрании организации в Вене, а предварительное решение о членстве было еще в июле.

    На общем собрании председателю правления ООА Вугару Оруджу и другим членам делегации были вручены документы, подтверждающие членство.

    Таким образом, ООА стало единственной национальной оценочной организацией Азербайджана, представленной в TEGOVA.

    Отметим, что TEGOVA объединяет 78 организаций-членов, действующих в 42 странах Европы. Членство ООА предоставит азербайджанским оценщикам возможность применять европейские стандарты, участвовать в международном обмене опытом и программах профессиональной подготовки.

    На общем собрании обсуждались также влияние критериев ESG на стоимость активов и применение технологий искусственного интеллекта в оценке.

    Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA
    Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA
    Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA
    Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA
    Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA
    Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA
    Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA
    Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA
    Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA
    Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA

    Общество оценщиков Азербайджана (AQP)
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    Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti TEGOVA-ya üzv qəbul edilib
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