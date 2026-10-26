Общество оценщиков Азербайджана принято в TEGOVA

Общество оценщиков Азербайджана (ООА) принято в члены Европейской группы ассоциаций оценщиков (TEGOVA).

Как передает Report со ссылкой на ООА, членство единогласно утверждено на общем собрании организации в Вене, а предварительное решение о членстве было еще в июле.

На общем собрании председателю правления ООА Вугару Оруджу и другим членам делегации были вручены документы, подтверждающие членство.

Таким образом, ООА стало единственной национальной оценочной организацией Азербайджана, представленной в TEGOVA.

Отметим, что TEGOVA объединяет 78 организаций-членов, действующих в 42 странах Европы. Членство ООА предоставит азербайджанским оценщикам возможность применять европейские стандарты, участвовать в международном обмене опытом и программах профессиональной подготовки.

На общем собрании обсуждались также влияние критериев ESG на стоимость активов и применение технологий искусственного интеллекта в оценке.