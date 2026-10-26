Места памяти Западного Азербайджана: История села Дашкерпю

Проект "Места памяти Западного Азербайджана" посвятил новый выпуск истории азербайджанского села Дашкерпю в Армении, население которого в течение одного века подверглось резне, насильственной депортации и окончательному изгнанию.

Как сообщает Report, статья опубликована в Perished civilization.

В царский период село носило названия Дашкёрпи, Дашкепры, Даш кёрпи, Дашкепри, Даш Керпи, в советский – Дашкёрпи, Дашкерпи, Дашкёрпю. Накануне русско-турецкой войны 1877-1878 годов территория села входила в состав Карсского санджака Османской империи. По итогам войны был заключен Берлинский договор, согласно которому Османская империя была вынуждена уступить России Карс, Ардаган и Батум (нынешний Батуми). В период Царской России село относилось к Карсскому округу Карсской области.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев. В отдельных источниках они обозначены как карапапахи (этнографическая группа азербайджанцев).

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1919-1920 годах армянские вооруженные отряды и войска Первой Армянской Республики проводили этнические чистки мусульман в Карсской области, которая до российской оккупации принадлежала Османской империи. Этнические чистки проводились и в Эриванской губернии, а также в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

О том, что жители Дашкерпю подверглись этническим чисткам, свидетельствует резкое сокращение численности тюркских жителей в селе. Это видно при сравнении данных за предыдущие годы с результатами переписи населения Советской Армении 1922 года.

В 1966 году территория села была включена в состав азербайджанского села Амасия, но название Дашкерпю продолжало использоваться для обозначения территории бывшего села.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище с несколькими десятками надгробий, часть из которых сохранилась.

"Места памяти Западного Азербайджана" – важное научное исследование. В ходе полевых исследований, проведенных в 2021–2024 годах, на территории современной Армении были собраны фото- и видеоматериалы о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. Систематизирована информация об истории этих населенных пунктов, их населении и сохранившихся объектах тюркского культурно-исторического наследия - кладбищах, пирах, мечетях и других памятниках.