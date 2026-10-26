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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 19:04
    Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации Шейху Ан-Нувейс.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, гостья выразила признательность главе государства за прием.

    В ходе беседы было выражено удовлетворение сотрудничеством между нашей страной и Всемирной туристской организацией, говорилось о проявляемой на государственном уровне заботе о развитии туризма в Азербайджане, подчеркнуто, что современная туристская инфраструктура создается не только в столице, но и в регионах. Было отмечено, что все это, а также царящая в Азербайджане стабильность имеют очень важное значение для развития туризма, подчеркнуто, что Азербайджан является привлекательной страной для туристов.

    На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.

    Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации
    Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации
    Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации
    Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации
    Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации
    Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации

    Ильхам Алиев
    Фото
    Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
    Фото
    President Ilham Aliyev received Secretary-General of UN Tourism
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