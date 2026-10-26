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    Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 18:33
    Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibi xanım Şeyxa Əl Nuveysi qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, qonaq qəbula görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirdi.

    Söhbət zamanı Azərbaycanla Dünya Turizm Təşkilatı arasında həyata keçirilən əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olundu, ölkədə turizmin inkişafına dövlət səviyyəsində göstərilən qayğıdan söhbət açıldı, paytaxtla yanaşı regionlarımızda da müasir turizm infrastrukturunun yaradıldığı vurğulandı. Bütün bunların, eyni zamanda, Azərbaycanda hökm sürən əmin-amanlığın turizmin inkişafı üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd edildi, Azərbaycanın turistlər üçün cəlbedici ölkə olduğu vurğulandı.

    Görüşdə gələcək əməkdaşlıqla bağlı məsələlər müzakirə olundu.

    Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
    Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
    Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
    Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
    Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
    Prezident İlham Əliyev Dünya Turizm Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
    İlham Əliyev Ümumdünya Turizm Təşkilatı
    44 filmi
    44 filmi

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